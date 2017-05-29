В Тбилиси завершилась весенняя сессия ПА НАТО

Тбилиси. 29 мая. REPORT. AZ/ В Тбилиси завершилась весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО.

Как сообщает грузинское бюро Report, на заседании принят ряд решений, носящих рекомендательный характер, а также декларация в поддержку интеграции Грузии в организацию.

Представители азербайджанской делегации дали подробную информацию о социально-экономическом развитии страны, реализуемых в регионе глобальных энергетических и инфраструктурных проектах, вкладе в энергетическую безопасность Европы, оккупации 20 процентов азербайджанских земель в результате оккупационной политики соседней Армении, свыше миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.

Главным вопросом, стоящим на повестке дня, стало обсуждение интеграции Грузии в евроатлантические структуры.

На сессии выступили президент Ассамблеи Паоло Алли, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе и другие.

В заключение принята декларация в поддержку интеграции Грузии в евроатлантические структуры.