 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Тбилиси завершилась весенняя сессия ПА НАТО

    На собрании принимала участие азербайджанская делегация

    Тбилиси. 29 мая. REPORT. AZ/ В Тбилиси завершилась весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО.

    Как сообщает грузинское бюро Report, на заседании принят ряд решений, носящих рекомендательный характер, а также декларация в поддержку интеграции Грузии в организацию.

    Представители азербайджанской делегации дали подробную информацию о социально-экономическом развитии страны, реализуемых в регионе глобальных энергетических и инфраструктурных проектах, вкладе в энергетическую безопасность Европы, оккупации 20 процентов азербайджанских земель в результате оккупационной политики соседней Армении, свыше миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.

    Главным вопросом, стоящим на повестке дня, стало обсуждение интеграции Грузии в евроатлантические структуры.

    На сессии выступили президент Ассамблеи Паоло Алли, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе и другие.

    В заключение принята декларация в поддержку интеграции Грузии в евроатлантические структуры. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi