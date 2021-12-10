В Тбилиси среди новогодних инсталляций представлен символ Баку

Столица Грузии город Тбилиси разукрашен красочными новогодними огоньками и декорациями.

Столица Грузии город Тбилиси разукрашен красочными новогодними огоньками и декорациями.

Как сообщает грузинское бюро Report, главная елка страны установлена напротив здания грузинского парламента.

В центре города, вдоль проспекта Руставели размещены макеты символов ряда городов мира. Среди красочных макетов лондонский Биг-Бен, парижская Эйфелева башня, статуя Свободы, римская Колизея, а также Пламенные башни (Flame towers) - один из символов города Баку.

Огни на главной елке страны и инсталляциях зажгутся сегодня в 20:00 при участии мэра Тбилиси Кахи Каладзе и жителей столицы. В рамках праздничных мероприятий 24 декабря на площади Орбелиани и в парке Деда Эна состоится официальное открытие "Новогодней деревни".

Тбилисская мэрия потратит на новогодние мероприятия более 1 млн долларов США.