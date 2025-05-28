В Тбилиси состоялся официальный прием по случаю 28 мая - Дня независимости Азербайджана

Азербайджанское посольство в Грузии организовало в Тбилиси официальный прием по случаю 28 мая – Дня независимости Азербайджана.

Азербайджанское посольство в Грузии организовало в Тбилиси официальный прием по случаю 28 мая – Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report , в мероприятии приняли участие спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, депутаты, представители науки и общественности, религиозные деятели, члены аккредитованного в стране дипломатического корпуса, а также наши соотечественники.

Торжественная церемония началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Грузии. Затем выступил посол Фаиг Гулиев. Он отметил, что текущий год имеет историческое значение для Азербайджана и Грузии, а также для региона в целом. Дипломат напомнил, что 26 мая 1918 года Грузия, а 28 мая Азербайджан объявили о своей государственной независимости, и была принята Декларация независимости о создании Азербайджанской Демократической Республики.

Посол также подчеркнул, что в комплексной стратегии развития Азербайджана отношения с Грузией занимают особое место. Основа стратегического партнерства между двумя странами была заложена в 1996 году во время исторического визита общенационального лидера Гейдара Алиева в Тбилиси. Документы, подписанные в рамках этого визита, определили основные направления двусторонних отношений, и в результате этого сотрудничества в регионе был реализован ряд важных мегапроектов, что обусловило становление Южного Кавказа важным пространством на геополитической и геоэкономической карте мира.

Фаиг Гулиев также отметил, что в 2020 году единство народа и государства, доблесть азербайджанской армии и победа, достигнутая Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего президента Ильхама Алиева, положили конец тридцатилетнему конфликту и восстановили историческую справедливость.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили также выступил с речью, поздравив азербайджанский народ с Днем независимости. Он подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются во всех сферах, особо отметив роль межпарламентского сотрудничества в укреплении этих связей.

Специальный уголок, организованный в рамках мероприятия, с продукцией азербайджанского производства, а также картины, отражающие историю и чарующую природу Азербайджана, вызвали большой интерес у участников.