В Тбилиси состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана

Сегодня в Тбилисской государственной консерватории состоялась концертная программа "Вечер классической музыки", посвященная 32-й годовщине восстановления государственной независимости Азербайджана.

Сегодня в Тбилисской государственной консерватории состоялась концертная программа "Вечер классической музыки", посвященная 32-й годовщине восстановления государственной независимости Азербайджана.

Как передает грузинское бюро Report, концерт был организован при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, а также посольства нашей страны в Грузии, Фонда Хана Шушинского и молодежного центра "Альянс".

В мероприятии наряду с азербайджанцами, проживающими в Грузии, приняли участие представители грузинской общественности.

Национальную музыку исполнили деятели искусств Азербайджана - заслуженная артистка Наргиз Керимова, лауреаты международных фестивалей и конкурсов Амина Зульфюгарова, Нигяр Гасанова и Гюльсум Халилова.