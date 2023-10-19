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В Тбилиси состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана

В Тбилиси состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана Сегодня в Тбилисской государственной консерватории состоялась концертная программа "Вечер классической музыки", посвященная 32-й годовщине восстановления государственной независимости Азербайджана.
Внешняя политика
19 октября 2023 г. 21:44
В Тбилиси состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана

Сегодня в Тбилисской государственной консерватории состоялась концертная программа "Вечер классической музыки", посвященная 32-й годовщине восстановления государственной независимости Азербайджана.

Как передает грузинское бюро Report, концерт был организован при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, а также посольства нашей страны в Грузии, Фонда Хана Шушинского и молодежного центра "Альянс".

В мероприятии наряду с азербайджанцами, проживающими в Грузии, приняли участие представители грузинской общественности.

Национальную музыку исполнили деятели искусств Азербайджана - заслуженная артистка Наргиз Керимова, лауреаты международных фестивалей и конкурсов Амина Зульфюгарова, Нигяр Гасанова и Гюльсум Халилова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidə Azərbaycan Müstəqilliyinin Bərpası Gününə həsr olunmuş konsert keçirilib

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