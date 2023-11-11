В Тбилиси состоялся концерт по случаю 100-летия Гейдара Алиева и Дня Победы Азербайджана

В столице Грузии Тбилиси был проведен концерт, приуроченный к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева и Дню Победы Азербайджана.
Как сообщает местное бюро
Сначала были исполнены государственные гимны Азербайджана и Грузии. Затем минутой молчания почтили память шехидов.
Затем преподаватели и студенты Художественной гимназии при Азербайджанской национальной консерватории, а также действующий в Тбилиси танцевальный коллектив "Джейран" представили интересную концертную программу.
Заслуженная артистка Азербайджана Фируза Ибадова, преподаватели гимназии Магомед Гаджиев (тар), Октай Шарифов (каманча), Наибе Шахмамедова (фортепиано), а также учащиеся исполнили азербайджанские национальные танцы и песни.