О нас

В Тбилиси состоялся концерт по случаю 100-летия Гейдара Алиева и Дня Победы Азербайджана

В Тбилиси состоялся концерт по случаю 100-летия Гейдара Алиева и Дня Победы Азербайджана В столице Грузии Тбилиси был проведен ​​концерт, приуроченный к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева и Дню Победы Азербайджана.
Внешняя политика
11 ноября 2023 г. 22:55
В Тбилиси состоялся концерт по случаю 100-летия Гейдара Алиева и Дня Победы Азербайджана

В столице Грузии Тбилиси был проведен ​​концерт, приуроченный к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева и Дню Победы Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие было организовано Музеем азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде при поддержке посольства Азербайджана в Грузии.

Сначала были исполнены государственные гимны Азербайджана и Грузии. Затем минутой молчания почтили память шехидов.

Затем преподаватели и студенты Художественной гимназии при Азербайджанской национальной консерватории, а также действующий в Тбилиси танцевальный коллектив "Джейран" представили интересную концертную программу.

Заслуженная артистка Азербайджана Фируза Ибадова, преподаватели гимназии Магомед Гаджиев (тар), Октай Шарифов (каманча), Наибе Шахмамедова (фортепиано), а также учащиеся исполнили азербайджанские национальные танцы и песни.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidə Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi və Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert baş tutub

Другие новости из категории

Айхан Гаджизаде: Решительно осуждаем провокационные и безосновательные утверждения иранского посла
Айхан Гаджизаде: Решительно осуждаем провокационные и безосновательные утверждения иранского посла
11 ноября 2023 г. 21:49
Глава МИД Азербайджана: Израильско-палестинский конфликт должен быть решен на основе принципа двух государств
Глава МИД Азербайджана: Израильско-палестинский конфликт должен быть решен на основе принципа двух государств
11 ноября 2023 г. 21:34
Джейхун Байрамов: Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную поддержку народу Палестины
Джейхун Байрамов: Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную поддержку народу Палестины
11 ноября 2023 г. 21:28
Глава МИД об израильско-палестинском конфликте: Страдания мирного населения вызывают озабоченность
Глава МИД об израильско-палестинском конфликте: Страдания мирного населения вызывают озабоченность
11 ноября 2023 г. 21:17
Глава МИД Азербайджана выступил на Арабо-исламском чрезвычайном саммите
ФотоГлава МИД Азербайджана выступил на Арабо-исламском чрезвычайном саммите
11 ноября 2023 г. 20:48
Директор украинского лицея поздравила президента Ильхама Алиева
Директор украинского лицея поздравила президента Ильхама Алиева
11 ноября 2023 г. 17:47
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
11 ноября 2023 г. 17:26
Генсек ГУАМ: Победа Азербайджана может стать поворотной точкой в процессе развития мира в регионе
Генсек ГУАМ: Победа Азербайджана может стать поворотной точкой в процессе развития мира в регионе
11 ноября 2023 г. 17:06
Генсек ТЮРКСОЙ поздравил президента Азербайджана
Генсек ТЮРКСОЙ поздравил президента Азербайджана
11 ноября 2023 г. 16:43
Замминистра: Азербайджан вносит вклад в эффективное осуществление мандата ЮНЕСКО
Замминистра: Азербайджан вносит вклад в эффективное осуществление мандата ЮНЕСКО
11 ноября 2023 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi