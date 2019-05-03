Реализованные в Азербайджане социальные реформы представлены на международной конференции в Грузии

В Тбилиси при организации Международной организации труда (МОТ) и Объединения профсоюзов Грузии состоялась международная конференция на тему усиления трехстороннего социального диалога и пропаганды международных стандартов труда.

Как сообщает местное бюро Report, на мероприятии наряду с членами МОТ принимали участие представители профсоюзных организаций Азербайджана, Украины, Армении и Узбекистана.

Председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили рассказал о социальном неравенстве и бедности в стране. Он сказал, что рост социальной несправедливости может привести к более тяжким последствиям в любой стране.

Участвующий на международном мероприятии заместитель председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана Агиль Дадашов рассказал о проведенных в стране социальных реформах и существующем в данной сфере законодательстве.

А.Дадашов отметил, что профсоюзы высоко оценили решение главы государства о повышении в этом году минимальной зарплаты.

Он подчеркнул, что проводимая в Тбилиси конференция важна с точки зрения обмена опытом в связи с усилением и развитием диалога между правительством, работодателями и профсоюзами.

На конференции приняли участие официальные лица парламента Грузии, госструктур, представители международных организаций.