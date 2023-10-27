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В Тбилиси состоялась церемония закладки фундамента нового здания Азербайджанского драмтеатра

В Тбилиси состоялась церемония закладки фундамента нового здания Азербайджанского драмтеатра В Грузии состоялась церемония закладки фундамента нового здания Тбилисского государственного азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева, имеющего 150-летнюю историю.
Внешняя политика
27 октября 2023 г. 11:56
В Тбилиси состоялась церемония закладки фундамента нового здания Азербайджанского драмтеатра

В Грузии состоялась церемония закладки фундамента нового здания Тбилисского государственного азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева, имеющего 150-летнюю историю.

Как сообщает грузинское бюро Report, новое здание будет построено в современном стиле.

В мероприятии приняли участие делегация во главе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представители местной общественности и СМИ.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в связи со 100-летним юбилеем великого лидера Гейдара Алиева 2023 год в Азербайджане объявлен “Годом Гейдара Алиева”. Церемония закладки фундамента нового театрального комплекса в рамках торжественных мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа, большого друга Грузии Гейдара Алиева, имеет большое символическое значение.

Здание будет вмещать зрительный зал на 500-600 мест и интерактивную экспозиционную зону, оснащенную современными и передовыми технологиями, что позволит проводить конференции международного значения, различные выставки. Общая площадь театра составляет 3 564 квадратных метра.

Отметим, что Тбилисский государственный азербайджанский драматический театр был основан в 1872 году и функционировал до 1947 года. Театр возобновил свою деятельность в 2004 году.

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Версия на английском языке ФотоFoundation stone laid for new building of Azerbaijan Drama Theater in Tbilisi 
Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidə Azərbaycan Dram Teatrının yeni binasının təməli qoyulub - YENİLƏNİB

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