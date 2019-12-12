В Тбилиси состоялась церемония почитания памяти Гейдара Алиева

В Тбилиси в Национальной парламентской библиотеке состоялась церемония почитания, посвященная памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает местное бюро Report, мероприятие, состоявшееся при организации посольства Азербайджана в Грузии, началось с минуты молчания в честь памяти общенационального лидера и чтения молитв.

Открыл мероприятие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, отметив, что Гейдар Алиев, как лидер азербайджанцев мира, тюркского мира и Кавказа оставил глубокий след в сердцах.

Посол рассказал о роли Гейдара Алиева в развитии азербайджано-грузинских отношений, успешной внешней и внутренней политике, нефтяной стратегии и достижении в Азербайджане прогресса.

Д.Гасанов отметил, что Г.Алиеву принадлежат большие заслуги в улучшении благосостояния грузинского народа и проживающих в Грузии наших соотечественников.

Затем был показан фильм "Завет дружбы", посвященный Г.Алиеву.

Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган в своем выступлении рассказала о крепкой дружбе и братстве между Гейдаром Алиевым и Сулейманом Демирелем и роли двух видных государственных деятелей в развитии связей между Азербайджаном и Турцией.

Другие выступающие также рассказали о внимании и заботе, которые общенациональный лидер оказывал азербайджанцам Грузии.

В церемонии также приняли участие посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов, посол Ирана в Грузии Сейед Джавад Шахиди, посол Катара Мубарак бин Нассер аль Халифа, депутаты грузинского парламента, представители министерств Грузии, замгубернатора Квемо Картли, религиозные деятели и др.