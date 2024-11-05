В Тбилиси прошел Нетворкинг-форум молодежи Грузии и Азербайджана

В Тбилиси при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана и совместной организации Общественного объединения просвещения молодежи "Гызылбаш" и Музея азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде прошел Нетворкинг-форум молодежи Грузии и Азербайдж

В Тбилиси при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, совместной организации Общественного объединения просвещения молодежи "Гызылбаш" и Музея азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде прошел Нетворкинг-форум молодежи Грузии и Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, руководитель проекта, председатель Общественного объединения просвещения молодежи "Гызылбаш" Агиль Алескер в ходе мероприятия рассказал об исторических связях между двумя странами.

Он коснулся климатической конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане 11-22 ноября текущего года, и отметил, что Баку полностью готов к мероприятию.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев в своем выступлении рассказал о дружественных отношениях между двумя странами, отметив, что эти связи поднялись до уровня стратегического партнерства.

Заведующий сектором Министерства молодежи и спорта Эльшан Гахраманов и замдиректора Центра азербайджанской культуры Лейла Алиева рассказали о важности COP29 и опыте участия азербайджанской молодежи в международных мероприятиях, а также вкладе молодежи в развитие политических и культурных связей между двумя странами.

В рамках форума 6 ноября также состоится встреча с соотечественниками в Марнеули.