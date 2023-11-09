В Тбилиси прошел флешмоб, приуроченный ко Дню флага Азербайджана

В грузинской столице городе Тбилиси прошел флешмоб по случаю 9 Ноября - Дню флага Азербайджана.

В грузинской столице городе Тбилиси прошел флешмоб по случаю 9 Ноября - Дню флага Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report , акция была инициирована Платформой азербайджанских студентов и выпускников (ASAP) при поддержке Музея азербайджанской культуры им. М. Ф. Ахундзаде.

Во флешмобе приняли участие азербайджанские студенты "Школы Восточного партнерства", действующей в Тбилиси в рамках программы Восточного партнерства Европейского союза (ЕС), наши соотечественники, обучающиеся в грузинских вузах, а активисты.

Молодые люди прошли маршем по центральным улицам Тбилиси до посольства Азербайджана с азербайджанскими и грузинскими флагами. Они озвучивали такие лозунги, как "Карабах - это Азербайджан!", "Однажды вознесшийся флаг уже никогда не опустится!", пели патриотические песни.

Местные жители с большим интересом восприняли молодежную акцию.