В Тбилиси прошел флешмоб, приуроченный ко Дню флага Азербайджана

В грузинской столице городе Тбилиси прошел флешмоб по случаю 9 Ноября - Дню флага Азербайджана.
Как сообщает местное бюро
Во флешмобе приняли участие азербайджанские студенты "Школы Восточного партнерства", действующей в Тбилиси в рамках программы Восточного партнерства Европейского союза (ЕС), наши соотечественники, обучающиеся в грузинских вузах, а активисты.
Молодые люди прошли маршем по центральным улицам Тбилиси до посольства Азербайджана с азербайджанскими и грузинскими флагами. Они озвучивали такие лозунги, как "Карабах - это Азербайджан!", "Однажды вознесшийся флаг уже никогда не опустится!", пели патриотические песни.
Местные жители с большим интересом восприняли молодежную акцию.