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В Тбилиси прошел флешмоб, посвященный флагу Азербайджана

​В Тбилиси прошел флешмоб, посвященный флагу Азербайджана

В столице Грузии, Тбилиси, прошел флешмоб "Флаг Азербайджана".

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие было организовано Музеем азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундова. 

В рамках флешмоба в парке, расположенном перед музеем, азербайджанские и грузинские дети нарисовали флаг Азербайджана и рисунки, посвященные азербайджано-грузинской дружбе.

В конце акции дети прошлись по парку, держа в руках большой развевающийся флаг Азербайджана. Также во время флешмоба жителям и гостям Тбилиси были подарены маленькие флажки.

Руководитель музея Лейла Алиева отметила, что проведение флешмоба нацелено на то, чтобы высказать свою любовь и уважение к флагу Азербайджана, являющегося символом единства азербайджанцев во всем мире. 

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