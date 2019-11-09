​В Тбилиси прошел флешмоб, посвященный флагу Азербайджана

В столице Грузии, Тбилиси, прошел флешмоб "Флаг Азербайджана".

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие было организовано Музеем азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундова.

В рамках флешмоба в парке, расположенном перед музеем, азербайджанские и грузинские дети нарисовали флаг Азербайджана и рисунки, посвященные азербайджано-грузинской дружбе.

В конце акции дети прошлись по парку, держа в руках большой развевающийся флаг Азербайджана. Также во время флешмоба жителям и гостям Тбилиси были подарены маленькие флажки.

Руководитель музея Лейла Алиева отметила, что проведение флешмоба нацелено на то, чтобы высказать свою любовь и уважение к флагу Азербайджана, являющегося символом единства азербайджанцев во всем мире.