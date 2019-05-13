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В Тбилиси проходит VI Форум безопасности Южного Кавказа

В Тбилиси проходит VI Форум безопасности Южного Кавказа
© Report

В столице Грузии - Тбилиси проходит VI Форум безопасности Южного Кавказа.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие организовано Ставропольским международным исследовательским центром, Фондом Роднели и организацией Фридрих-Эберт- Штифтунг.

Форум начался с сессии, посвященной теме безопасности Черноморского региона. В сессии обсуждается инициатива безопасности НАТО в Черноморском регионе, политика Альянса в связи с Грузией и Украиной, интеграции Грузии в НАТО.

Мероприятие продолжится сессией на тему нерешенных конфликтов Грузии. Очередная сессия будет посвящена нагорно-карабахскому конфликту. На сессии рассмотрят влияние на мирный процесс смены власти в Армении, создание доверия между сторонами конфликта, роль иностранных акторов в процессе и другие аспекты.

В региональном форуме участвуют государственные представители Грузии, эксперты и исследователи из Европы, США, Азербайджана, Ирана, Турции, Армении и других стран. В мероприятии участвуют и представители дипкорпуса. 

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