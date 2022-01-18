В Тбилиси проходит международная конференция по вопросам безопасности

В столице Грузии Тбилиси проходит международная конференция по вопросам региональной и глобальной безопасности.

В столице Грузии Тбилиси проходит международная конференция по вопросам региональной и глобальной безопасности.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие организовано Грузинским фондом стратегических и международных исследований (Фонд Рондели).

Одна из сессий двухдневной конференции посвящена теме "Баланс сил на Южном Кавказе после карабахской войны в 2020 году". На панели, модератором которой является президент Фонда Рондели Екатерина Метревели, Азербайджан будет представлять глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

В работе конференции принимают участие представители дипломатического корпуса, грузинские и иностранные исследователи и политические эксперты.