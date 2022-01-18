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В Тбилиси проходит международная конференция по вопросам безопасности

В Тбилиси проходит международная конференция по вопросам безопасности В столице Грузии Тбилиси проходит международная конференция по вопросам региональной и глобальной безопасности.
Внешняя политика
18 января 2022 г. 10:34
В Тбилиси проходит международная конференция по вопросам безопасности

В столице Грузии Тбилиси проходит международная конференция по вопросам региональной и глобальной безопасности.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие организовано Грузинским фондом стратегических и международных исследований (Фонд Рондели).

Одна из сессий двухдневной конференции посвящена теме "Баланс сил на Южном Кавказе после карабахской войны в 2020 году". На панели, модератором которой является президент Фонда Рондели Екатерина Метревели, Азербайджан будет представлять глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

В работе конференции принимают участие представители дипломатического корпуса, грузинские и иностранные исследователи и политические эксперты.

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Версия на английском языке Security in South Caucasus to be discussed at international conference in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке Tbilisidə beynəlxalq konfrans keçirilir, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik müzakirə olunacaq

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