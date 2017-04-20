В Тбилиси проходит IV международная конференция "Безопасность на Южном Кавказе"

© Report.az

Тбилиси. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Тбилиси начала работу IV международная конференция "Безопасность на Южном Кавказе".

Как сообщает грузинское бюро Report, на конференции обсудят конфликты на Южном Кавказе, в черноморском регионе, перспективы политики "Восточного партнерство" и Евросоюза и др. вопросы.

Открыв мероприятие вступительным словом, президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований Екатерина Метревели сказала, что существующие на сегодняшний день конфликты на Южном Кавказе не только препятствуют развитию региона, но также служат причиной возникновения серьезных проблем и нарушению безопасности в Европе.

Цель конференции заключается в расследовании путей решения данного конфликта и его решении в результате совместных усилий международного сообщества.

В своем выступлении директор STRATPOL (Словакия) Ричард Турджсаньи направил внимание на вопросы безопасности в Европе и подчеркнул, что конфликты на Южном Кавказе, Украине и других регионах вызывают серьезную обеспокоенность.

Выступивший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили особо отметил роль Южного Кавказа в охране энергобезопасности Европы.

Он сказал, что на сегодняшний день нагорно-карабахский, южноосетинский и абхазский конфликты представляют угрозу безопасности не только на Южном Кавказе, но и в Европе в целом: "Мировое сообщество должно уделять данным вопросам особое внимание и конфликты следует решить в ближайшее время".

На конференции также выступил завотделом внешней политики Центра стратегических исследований при президенте Азербайджанской Республики Джавид Велиев.

Он предоставил обширную информацию о конфликтах на Южном Кавказе, в особенности армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, довел до внимания присутствующих принципиально правую позицию официального Баку в данном вопросе.

Было отмечено, что события, произошедшие в апреле 2016 года на линии соприкосновения войск, в очередной раз показали, что Азербайджан способен за короткое время освободить свои территории от оккупации. Однако официальный Баку является сторонником мира и поэтому выступает за урегулирование конфликта путем мирных переговоров. Касаясь неконструктивной позиции Армении, Дж.Велиев сказал, что преобладание у власти в Армении сепаратистского режима является серьезным препятствием в решении конфликта.

Конференция завершит работу 21 апреля.