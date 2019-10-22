В Тбилиси проходит Форум Шелкового пути

В столице Грузии, Тбилиси, проходит Международный форум Шелкового пути.

Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии, организованном под патронажем премьер-министра Грузии Георгия Гахария, принимают участие более 2000 представителей, включая свыше 30 высокопоставленных официальных лиц из 60 стран, 400 представителей зарубежного частного сектора.

Основной целью Форума является создание платформы для представителей инициативы Шелкового пути, международных организаций и частного сектора для обсуждения перспектив углубления международных и региональных торговых связей. Мероприятие считается одним из лучших возможностей с точки зрения укрепления торгово-экономических, политических и культурных связей между европейскими и азиатскими странами.

Азербайджан на мероприятии представляют министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулулзаде, его заместитель Эльмир Велизаде, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, вице-президент SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов, гендиректор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

В форуме принимают участие также представители международного корпуса, организаций и финансовых структур. Освещают мероприятие около 200 местных и зарубежных СМИ.

В рамках мероприятия, которое продлится до 23 октября, запланировано около 200 встреч в формате B2B.

Отметим, что Тбилисский форум Шелкового пути организуется раз в два года с 2015 года.