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В Тбилиси открылась выставка, посвященная памяти Гейдара Алиева

В Тбилиси открылась выставка, посвященная памяти Гейдара Алиева В Музее изобразительных искусств в Тбилиси открылась выставка, посвященная 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Внешняя политика
10 мая 2022 г. 19:53
В Тбилиси открылась выставка, посвященная памяти Гейдара Алиева

В Музее изобразительных искусств в Тбилиси открылась выставка, посвященная 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает грузинское бюро Report, выставка, проводимая по инициативе посольства Азербайджана в Грузии и при совместной организации Музея изобразительных искусств Грузии и Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде, посвящена дружбе Гейдара Алиева и Эдуарда Шеварднадзе.

Посетителям представлено около 50 фотографий, отражающих взаимные визиты двух видных государственных деятелей в Азербайджан и Грузию, участие в ряде международных мероприятий и церемоний, связанных с региональными проектами.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisidə Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilən sərgi açılıb

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