В Тбилиси открылась выставка, посвященная памяти Гейдара Алиева

В Музее изобразительных искусств в Тбилиси открылась выставка, посвященная 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В Музее изобразительных искусств в Тбилиси открылась выставка, посвященная 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает грузинское бюро Report, выставка, проводимая по инициативе посольства Азербайджана в Грузии и при совместной организации Музея изобразительных искусств Грузии и Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде, посвящена дружбе Гейдара Алиева и Эдуарда Шеварднадзе.

Посетителям представлено около 50 фотографий, отражающих взаимные визиты двух видных государственных деятелей в Азербайджан и Грузию, участие в ряде международных мероприятий и церемоний, связанных с региональными проектами.