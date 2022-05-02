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В Тбилиси организована выставка ретро-фотографий, рассказывающих об Азербайджане

В Тбилиси организована выставка ретро-фотографий, рассказывающих об Азербайджане В столице Грузии, Тбилиси, открылась фотовыставка под названием "Три цвета - зеленый, красный, голубой. Южный Кавказ - от промышленной революции до советской оккупации".
Внешняя политика
2 мая 2022 г. 16:11
В Тбилиси организована выставка ретро-фотографий, рассказывающих об Азербайджане

В столице Грузии, Тбилиси, открылась фотовыставка под названием "Три цвета - зеленый, красный, голубой. Южный Кавказ - от промышленной революции до советской оккупации".

Как сообщает грузинское бюро Report, на выставке, организованной в Тбилисском музее фотографии и мультимедиа при содействии посольства США в Грузии, демонстрируются более 100 старинных фотографий, снятых в Азербайджане, Грузии и Армении.

Фотографии предоставлены департаментом фотографий Библиотеки Конгресса США и взяты из коллекции Национального архива Грузии. Фотографии за авторством Дмитрия Ермакова, Сергея Прокудина-Горского, Александра Роинашвили и др. фотографов отражают период крупных изменений в трех странах – со второй половины XIX века до советской оккупации.

В азербайджанском уголке выставки представлены 22 фотографии. На фотографиях запечатлены Дворец Ширваншахов, пожар на нефтяной скважине в Бибиэйбате, базар и магазин в Гяндже, панорамы Баку, Шамахы и др.

Куратор экспозиции Нестан Нижарадзе отметил, что до сих пор подобной выставки, посвященной трем странам Южного Кавказа, не проводилось: "Выставка демонстрирует важный период того времени в регионе. Фотографии также отражают политический, экономический и культурный выборы стран. Промышленные революции и развитие создали для Грузии и Азербайджана возможности для интеграции в Европу. Например, для Азербайджана это стало возможным благодаря добыче нефти".

Выставка проходит в рамках мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипотношений между США и Грузией.

Выставка продлится до 25 мая, вход бесплатный.

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Версия на английском языке ФотоExhibition, organized by US in Tbilisi, features old photographs of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-ın Tbilisidə təşkil etdiyi sərgidə Azərbaycana aid fotoşəkillər yer alıb

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