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    Посол Грузии в Азербайджане примет участие в заседании глав дипмиссий в Тбилиси

    На заседании ожидается выступление главы МИД страны Михаила Джанелидзе

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ 26 июля в Тбилиси пройдет очередное заседание глав дипломатических миссий Грузии за рубежом.

    Как сообщает Report, на мероприятии также примет участие посол Грузии в Азербайджане Теймураз Шарашенидзе. Посол уже отбыл в Тбилиси для участия в амбассадориале.

    На заседании ожидается выступление главы МИД страны Михаила Джанелидзе, который обсудит с послами и генконсулами основные вызовы в мире и регионе, а также  дальнейшие задачи, поставленные перед грузинскими дипломатами.

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