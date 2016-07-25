Посол Грузии в Азербайджане примет участие в заседании глав дипмиссий в Тбилиси

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ 26 июля в Тбилиси пройдет очередное заседание глав дипломатических миссий Грузии за рубежом.

Как сообщает Report, на мероприятии также примет участие посол Грузии в Азербайджане Теймураз Шарашенидзе. Посол уже отбыл в Тбилиси для участия в амбассадориале.

На заседании ожидается выступление главы МИД страны Михаила Джанелидзе, который обсудит с послами и генконсулами основные вызовы в мире и регионе, а также дальнейшие задачи, поставленные перед грузинскими дипломатами.