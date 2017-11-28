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Тбилиси. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Тбилиси начала работу международная конференция "Второй Шелковый путь".

Как сообщает грузинское бюро Report, на мероприятии принимают участие более тысяча представителей из 50 стран.

Азербайджан на конференции представляют министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, начальник Каспийского морского пароходства Рауф Велиев и другие официальные лица.

На конференции впервые принимают участие премьер-министры Украины и Молдовы и заместитель премьер-министра Словении.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, открывая мероприятие, сказал, что его страна придает большое значение историческому Шелковому пути. Он подробно проинформировал об экономическом развитии Грузии, участии в международных проектах и об инвестиционных возможностях его страны.

На конференции будут обсуждены вопросы развития Великого Шелкового пути, региональной безопасности, экономики, энергетики, инфраструктурных проектов, логистики, регионального сотрудничества.

На мероприятии в центре внимания также будут находиться осуществляемые крупные региональные нефтяные и газовые проекты, а также проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.