В Татарстане создается международная диалоговая площадка "Россия — Азербайджан"

В Казани создается международная диалоговая площадка "Россия — Азербайджан". Ее первым мероприятием станет международная конференция "Россия — Азербайджан: исторический опыт межнационального и межконфессионального согласия", которая пройдет 23 и 24 апреля

В Казани создается международная диалоговая площадка "Россия — Азербайджан". Ее первым мероприятием станет международная конференция "Россия — Азербайджан: исторический опыт межнационального и межконфессионального согласия", которая пройдет 23 и 24 апреля.

Как передает Report, об этом в интервью ИА "Татар-информ" сообщил заместитель председателя общественного объединения "Татарстан" в дружественной республике, общественный деятель и руководитель международного проекта Salam Tatarstan Эмин Рамазанов.

"Такой формат площадки, как международная конференция, является стратегическим и важным событием для тесного сотрудничества народов Азербайджана и России. Азербайджан — гостеприимная многонациональная страна, в которой проживают в том числе и татары. Их насчитывается около 30 тыс. Большой вклад в развитие культурного сотрудничества Татарстана и Азербайджана вносит и татарская диаспора", — рассказал спикер.

По мнению Эмина Рамазанова, связи между Россией и Азербайджаном необходимо укреплять не только в геополитическом формате, но и через гражданские сообщества.

Кроме того, запланировано проведение таких круглых столов, как "Роль и особенности межконфессионального диалога в построении мира. Влияние религии на социальные практики волонтерства", "Русский — язык Евразии и международной коммуникации, взгляд из Баку", "Информационная, научная и образовательная сфера: перспективы взаимодействия".

Предполагается также организация выставки народных промыслов России и Азербайджана.

Заведующий кафедрой конфликтологии КФУ и руководитель научных программ АНО "Институт исследований Центральной Азии" Андрей Большаков добавил, что для развития сотрудничества двух государств важны различные площадки. "Они могут проходить и в Баку, и в Москве, но очень важны и региональные площадки. И одной из них выступает площадка АНО „Институт исследований Центральной Азии“ и предстоящая конференция. Эта конференция предназначена для того, чтобы мы могли найти точки сближения, координаты, по которым мы можем взаимодействовать", — отметил он.

По словам Андрея Большакова, Азербайджан — самое крупное государство Южного Кавказа, с которым Россия давно и успешно сотрудничает, а Татарстан часто выступает площадкой для проведения совместных мероприятий.

"Мы связаны исторически. В Татарстане азербайджанская община является одной из самых многочисленных. Люди здесь живут и работают, являются гражданами России. У Казанского федерального университета заключены договоры и меморандумы с университетами Азербайджана", — заметил он.