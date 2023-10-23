В Ташкенте состоялось II заседание секретарей Совбезов стран ОТГ

В Ташкенте состоялось 2-е заседание секретарей Советов безопасности стран Организации тюркских государств (ОТГ).

В Ташкенте состоялось 2-е заседание секретарей Советов безопасности стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, Азербайджан на заседании представлял секретарь Совета безопасности генерал-полковник Рамиль Усубов.

Участники мероприятия обсудили важные вопросы региональной повестки, в том числе касающиеся безопасности.

Стороны также провели обмен мнениями о возможном влиянии ряда региональных и международных проблем на тюркский мир.

Также была достигнута договоренность о создании рабочей группы и разработке “дорожной карты” для реализации принятых на заседании решений.