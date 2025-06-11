В Ташкенте состоялась встреча глав правительств Азербайджана и Узбекистана

В Ташкенте состоялась встреча глав правительств Азербайджана и Узбекистана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел в Ташкенте встречу с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым.

Как сообщает Report, стороны обсудили развитие двусторонних отношений, отметив рост торгового оборота почти в три раза в первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Особое внимание уделено исполнению поручений президентов, в том числе реализации совместных проектов в энергетике, транспорте, инвестициях и промышленной кооперации. В ходе встречи подчеркнута значимость подписанного в 2024 году Договора о союзнических отношениях.

Были рассмотрены перспективы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, судостроения, образования и гуманитарной сфере. Стороны также отметили успешную деятельность в рамках международных организаций, включая Организацию тюркских государств.

Отдельно отмечены усилия Узбекистана по строительству школы в освобожденном Физули и участие президентов в открытии швейной фабрики в Ханкенди.