В Ташкенте состоится очередное заседание совместной азербайджано-узбекской межправкомиссии

В Ташкенте состоится очередное заседание Совместной азербайджано-узбекской межправительственной комиссии.

В Ташкенте состоится очередное заседание совместной азербайджано-узбекской межправительственной комиссии.

Как сообщает Report, об этом говорилось во время телефонного разговора президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Встречи состоятся в начале августа.

В ходе беседы главы государств с удовлетворением отметили, что все договоренности, достигнутые во время визита президента Азербайджана, реализуются. Было подчеркнуто, что, несмотря на то, что после визита прошел месяц, в рамках взаимных визитов руководителей соответствующих государственных органов достигнута договоренность о расширении сотрудничества в торговой, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной сферах.