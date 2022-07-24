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В Ташкенте состоится очередное заседание совместной азербайджано-узбекской межправкомиссии

В Ташкенте состоится очередное заседание совместной азербайджано-узбекской межправкомиссии В Ташкенте состоится очередное заседание Совместной азербайджано-узбекской межправительственной комиссии.
Внешняя политика
24 июля 2022 г. 14:38
В Ташкенте состоится очередное заседание совместной азербайджано-узбекской межправкомиссии

В Ташкенте состоится очередное заседание совместной азербайджано-узбекской межправительственной комиссии.

Как сообщает Report, об этом говорилось во время телефонного разговора президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Встречи состоятся в начале августа.

В ходе беседы главы государств с удовлетворением отметили, что все договоренности, достигнутые во время визита президента Азербайджана, реализуются. Было подчеркнуто, что, несмотря на то, что после визита прошел месяц, в рамках взаимных визитов руководителей соответствующих государственных органов достигнута договоренность о расширении сотрудничества в торговой, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной сферах.

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Версия на английском языке Tashkent to host next meeting of Azerbaijan-Uzbekistan intergovernmental commission
Версия на азербайджанском языке Daşkənddə Azərbaycan-Özbəkistan birgə hökumətlərarası komissiyasının növbəti iclası keçiriləcək

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