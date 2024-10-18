В Ташкенте прошел "Молодежный климатический форум Шелкового пути"

В Ташкенте прошел экологический форум под названием "Узбекистан-Азербайджан: Молодежный климатический форум Шелкового пути".

В Ташкенте прошел экологический форум под названием "Узбекистан-Азербайджан: Молодежный климатический форум Шелкового пути".

Как сообщает Report, мероприятие состоялось в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои при поддержке Молодежного фонда Азербайджана и совместной организации Общественного объединения по просвещению молодежи "Гызылбаш" и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане.

Перед форумом участники ознакомились с Азербайджанским центром культуры, образования и исследований имени гениального поэта Азербайджана Мухаммеда Физули.

Выступившие на форуме спикеры коснулись важности проведения COP29 в Азербайджане.

В завершение участникам были вручены дипломы и сделано памятное фото.

Форум продолжится выставкой "Во имя зеленого мира", которая продлится до 19 октября.