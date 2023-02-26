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В Таллине почтили память жертв геноцида в Ходжалы

В Таллине почтили память жертв геноцида в Ходжалы В Таллине в театре Эстонии на мероприятии Форума Народов Эстонии почтили память жертв геноцида Ходжалы.
Внешняя политика
26 февраля 2023 г. 21:53
В Таллине почтили память жертв геноцида в Ходжалы

В Таллине в театре Эстонии на Форуме народов Эстонии почтили память жертв геноцида Ходжалы.

Как передает балтийское бюро Report, на мероприятии приуроченном ко дню независимости Эстонии, председатель Эстонского азербайджанского культурного центра Ниязи Гаджиев во время выступления попросил присутствующих почтить память жертв Ходжалинской трагедии минутой молчания.

"Так совпало, что сегодня азербайджанский народ отмечает годовщину страшной трагедии в Ходжалы и пользуясь случаем я хотел бы сегодня почтить память всех представителей наших народов, которые отдали жизни за сегодняшнюю независимость наших стран", - сказал Гаджиев.

На мероприятии присутствовали вице-мэр по культуре Вадим Белобровцев, член парламента Эстонии Райво Тамм, руководитель отдела министерства культуры Эстонии Аннели Рейма.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в ходе Карабахской войны армянские воинские части осуществили геноцид в отношении населения азербайджанского города Ходжалы. С помощью 366-го мотострелкового полка армяне обстреляли Ходжалы с трех сторон. Вынужденные бежать из города, мирные жители устремились в сторону леса. По дороге они были зверски убиты армянском военными

В результате трагедии были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей. 487 человек были ранены, 1 275 мирных жителей взяты в плен, 150 пропали без вести.

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Версия на азербайджанском языке Tallində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb

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