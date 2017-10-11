В Таджикистане состоится заседание Совета Министров обороны стран СНГ

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ 12 октября в столице Таджикистана, Душанбе состоится заседание Совета Министров обороны государств – участников СНГ.

Как передает Report со ссылкой на сайт СНГ, на заседании будет рассмотрен комплекс вопросов многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности.

В работе Совета министров обороны примут участие делегации оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана Туркменистана и Узбекистана, представители военно-дипломатического корпуса государств Содружества, а также руководители Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ.