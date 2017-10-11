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    В Таджикистане состоится заседание Совета Министров обороны стран СНГ

    На заседании будет рассмотрен комплекс вопросов многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ 12 октября в столице Таджикистана, Душанбе состоится заседание Совета Министров обороны государств – участников СНГ.

    Как передает Report со ссылкой на сайт СНГ, на заседании будет рассмотрен комплекс вопросов многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности.

    В работе Совета министров обороны примут участие делегации оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана Туркменистана и Узбекистана, представители военно-дипломатического корпуса государств Содружества, а также руководители Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ.

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