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    Проживающим в США гражданам Азербайджана рекомендовано не посещать регионы, пострадавшие от урагана "Харви"

    В посольстве Азербайджана в США создана горячая линия

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В связи с чрезвычайной ситуацией в штате Техас, вызванной ураганом "Харви", в посольстве Азербайджана в США создана горячая линия.

    Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в США, в случае необходимости граждане Азербайджана могут обратиться по номеру +12028200987 или по электронной почте consul@azembassy.us.

    Также гражданам Азербайджана рекомендуется не посещать пострадавшие регионы, следовать инструкциям местных государственных учреждений и в случае ЧС обращаться в Береговую охрану США.

    Ущерб от урагана "Харви", накрывшего штат Техас, составит порядка 30 млрд долларов. В результате наводнения, вызванного ураганом, погибли восемь человек, несколько тысяч были эвакуированы из районов города Хьюстона.

    Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение об угрозе наводнения для многих графств на юго-востоке Техаса, сообщив, что за минувшую ночь в Хьюстоне и Галвестоне случилось наводнение "катастрофического масштаба".

    Президент США Дональд Трамп намерен посетить Техас, чтобы ознакомиться с масштабом бедствия. 

    Режим ЧС был также объявлен в Луизиане.

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