В связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане в трех городах России откроются избирательные участки

В Посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации, а также в Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будут открыты избирательные участки.

В Посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации, а также в Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будут открыты избирательные участки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный телеграм-канал Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

Граждане Азербайджана старше 18 лет, постоянно, либо длительное время, проживающие на территории Российской Федерации, смогут принять участие в голосовании. Для этого необходимо представить представителям избирательного участка действительный паспорт, либо удостоверение личности (шяхсият вясигяси) гражданина Азербайджанской Республики. Гражданам, которые запланировали поездки в Российскую Федерацию в период президентских выборов и желают принять участие в голосовании, просьба также иметь при себе открепительные удостоверения.

Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 19:00 по местному времени.

Адреса избирательных участков:

Город Москва, Вознесенский переулок, 15

Город Санкт-Петербург, улица 2-я Советская, 27

Город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 5