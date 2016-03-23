В связи с терактами в Брюсселе в посольстве Бельгии в Азербайджане открыта книга соболезнований

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ В связи с терактами в Брюсселе 22 марта в посольстве Бельгии в Азербайджане открыта книга соболезнований.

Как сообщили Report в посольстве Бельгии в Азербайджане, книга будет открыта сегодня до 5 часов вечера в здании посольства (ул.Низами, 63, "ИСР Плаза", 6-й этаж).

В то же время, перед зданием посольства в память о погибших были зажжены свечи.

Напомним, что в результате теракта 22 марта в международном аэропорту Брюсселя и на станции метро "Маальбек" были убиты 33 человека, около 250 получили ранения. В стране объявлен трехдневный траур.