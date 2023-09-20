В связи с периодическим отчетом Армении Община Западного Азербайджана представила в ООН параллельный отчет

В связи с четвертым периодическим отчетом Армении о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах Община Западного Азербайджана представила в Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам подробный паралле

В связи с четвертым периодическим отчетом Армении о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах Община Западного Азербайджана представила в Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам подробный параллельный отчет.

Об этом Report, сообщила пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар.

Пресс-секретарь отметила, что в отчете, представленном на рассмотрение 74-й сессии комитета (25 сентября 2023 года - 13 октября 2023 года), дана подробная информация о фактах проведения Арменией этнической чистки против азербайджанцев и систематического нарушения их прав, защищенных Пактом, включая их право на возвращение. В отчете подчеркивается, что Армения нарушила данный Пакт, а также другие международные конвенции по правам человека, и содержится призыв к Комитету принять срочные меры для недопущения случаев нарушения прав человека.

Ульвия Зульфигар сказала, что Община Западного Азербайджана в своем отчете требует от армянского правительства обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных азербайджанцев в Армению, их реинтеграцию, защиту их прав и безопасности после возвращения, а также создать возможности для оценки международными организациями ущерба, нанесенного культурному наследию Азербайджана, и его восстановления, возвращения имущества, принадлежащего азербайджанцам и соблюдения других обязательств, вытекающих из Пакта. Пресс-секретарь подчеркнула, что Община Западного Азербайджана продолжит свои усилия в рамках международных организаций для обеспечения права на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении.