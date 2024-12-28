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В представительствах Азербайджана в ряде стран были открыты книги соболезнований

В представительствах Азербайджана в ряде стран были открыты книги соболезнований В связи с многочисленными жертвами в результате крушения пассажирского самолета Azerbaijan Arilines (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный, недалеко от города Актау, в Посольствах Азербайджана в Мексиканских Соединенных Штатах, а также в Республиках Колум
Внешняя политика
28 декабря 2024 г. 07:31
В представительствах Азербайджана в ряде стран были открыты книги соболезнований

В связи с многочисленными жертвами в результате крушения пассажирского самолета Azerbaijan Arilines (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный, недалеко от города Актау, в Посольствах Азербайджана в Мексиканских Соединенных Штатах, а также в Республиках Колумбия и Перу были открыты книги соболезнований, а государственные флаги приспущены.

Об этом Report сообщили в Посольстве Азербайджана в Мексике.

Руководители и члены дипломатических миссий в этих странах, а также соотечественники посетили посольства, оставив свои слова поддержки в книгах памяти и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Кроме того, на электронные адреса поступили письма с соболезнованиями от различных государственных структур и аккредитованных в этих странах посольств.

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Версия на азербайджанском языке Фото“AZAL”-ın təyyarəsinin qəzası ilə bağlı bir sıra ölkələrdəki nümayəndəliklərdə başsağlığı kitabları açılıb

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