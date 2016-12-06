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    В связи с кончиной "железной леди" Индии в посольстве этой страны в Баку приспущен государственный флаг

    В Индии объявлен пятидневный траур

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В связи с кончиной главного министра индийского штата Тамилнаду Джаярам Джаялалита в посольстве Индии в Азербайджане приспущен государственный флаг.

    Как сообщили Report в посольстве Индии, кроме того, в диппредставительстве была открыта книга соболезнований.

    Отметим, что Дж.Джаялалита была известной политической личностью в Индии. За ее характер Дж.Джаялалиту называли "железной леди". Главный министр Тамилнаду скончалась 5 декабря от остановки сердца. В связи с этим по всей стране был объявлен пятидневный траур.

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