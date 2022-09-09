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В связи с кончиной королевы Елизаветы II открыта книга соболезнований

В связи с кончиной королевы Елизаветы II открыта книга соболезнований В связи с кончиной королевы Елизаветы II открыта книга соболезнований.
Внешняя политика
9 сентября 2022 г. 12:15
В связи с кончиной королевы Елизаветы II открыта книга соболезнований

В связи с кончиной королевы Елизаветы II открыта книга соболезнований.

Об этом Report заявили в посольстве Великобритании в Азербайджане.

"Над административным зданием посольства Великобритании в Азербайджане и резиденцией посла был приспущен национальный флаг. В то же время открыта книга соболезнований. Люди, живущие в разных странах мира могут выразить свои соболезнования в открытой онлайн траурной книге", - сообщили в посольстве.

8 сентября 2022 года королева Елизавета II, правившая дольше всех в истории Великобритании, скончалась в возрасте 96 лет Королем стал 73-летний принц Чарльз.

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