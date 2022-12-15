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Омбудсмен обратилась к международному сообществу в связи с подрывом мин в Кяльбаджаре

Омбудсмен обратилась к международному сообществу в связи с подрывом мин в Кяльбаджаре Азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева в связи с подрывом мин в Кяльбаджарском районе обратилась к международной общественности.
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 11:18
Омбудсмен обратилась к международному сообществу в связи с подрывом мин в Кяльбаджаре

Азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева в связи с подрывом мин в Кяльбаджарском районе обратилась к международной общественности.

Как передает Report со ссылкой на аппарат омбудсмена, в сообщении говорится:

"В результате подрыва противопехотных мин в освобожденном Кяльбаджарском районе 4 гражданских лиц и 4 военнослужащих стали очередными жертвами армянского террора.

Так, 4 гражданских лиц, занимавшихся ремонтно-строительными работами, подорвались на противопехотной мине. На мине подорвались также 4 военнослужащих, направленных к месту происшествия для эвакуации раненых. Один из военнослужащих скончался от полученных ранений".

В обращении отмечается, что отказ армянской стороны предоставить точную карту минных полей, продолжающиеся в поствоенный период провокации, серьезное загрязнение минами освобожденных территорий, в результате чего продолжают гибнуть гражданские лица и военнослужащие, и прочие преступные деяния Армении требуют привлечения к ответственности военно-политического руководства этой страны.

"Мы призываем международное сообщество высказать свою решительную позицию по этому поводу", - отмечается в документе.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Ombudsman appeals to international community over mine explosion in Kalbajar
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Kəlbəcərdə mina partlayışı ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib

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