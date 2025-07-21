В СВМДА прошли заседания Комитета высоких должностных лиц и Специальной рабочей группы

В административном здании Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в городе Астана под председательством Азербайджанской Республики прошли заседания Комитета высоких должностных лиц и Специальной рабочей группы Совещания.

В административном здании Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в городе Астана под председательством Азербайджанской Республики прошли заседания Комитета высоких должностных лиц и Специальной рабочей группы Совещания.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в рамках заседания комитета состоялся обмен мнениями между государствами-участниками СВМДА по основным направлениям взаимного сотрудничества. В этом контексте активная деятельность Азербайджанской Республики в качестве председателя СВМДА на тему «Более сильное СВМДА: цифровизация, взаимосвязанность и устойчивое развитие в Азии», а также реализуемые и нацеленные на практический результат инициативы были одобрены государствами-участниками.

Были рассмотрены достижения в реализации приоритетов председательства в направлениях институционального укрепления СВМДА, повышения эффективности секторального сотрудничества и мер по укреплению доверия, а также сотрудничества СВМДА с международными организациями. Деятельность Азербайджана в период семимесячного председательства в СВМДА получила высокую оценку.

На мероприятии была рассмотрена ежегодная реализация мер доверия по экологическому измерению. Государства-участники представили информацию о проведённых мерах в области обеспечения устойчивого развития и охраны окружающей среды в пространстве СВМДА. Исторические достижения, достигнутые в рамках председательства Азербайджана на COP29, были высоко оценены.

В ходе заседания Комитета также были приняты соответствующие решения по созданию Совета женщин и Финансового саммита СВМДА, продвигаемых по инициативе председательства. Кроме того, был проведён обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес в пространстве СВМДА.