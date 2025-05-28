О нас

В Страсбурге торжественно отметили День независимости Азербайджана

В Страсбурге торжественно отметили День независимости Азербайджана Постоянное представительство Азербайджана при Совете Европы организовало официальный прием во французском Страсбурге по случаю 28 Мая – Дня независимости.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 23:24
В Страсбурге торжественно отметили День независимости Азербайджана

Постоянное представительство Азербайджана при Совете Европы организовало официальный прием во французском Страсбурге по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие официальные лица Совета Европы, представители дипкорпуса и местной общественности.

Постпред Азербайджана Фахреддин Исмаилов подчеркнул, что создание Азербайджанской Демократической Республики 107 лет назад является важнейшим историческим событием, которе предопределило будущее нашей страны. АДР стала первой светской парламентской республикой на мусульманском Востоке, которая в частности предоставила избирательные права женщинам.

Ф.Исмаилов заявил, что Азербайджан, обеспечивший свою территориальную целостность и полностью восстановивший суверенитет под руководством верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, намерен жить в мирных условиях, восстанавливать разрушенные в результате войны и оккупации территории, дальше развивать страну и укреплять благосостояние своего народа.

В рамках приема была представлена музыкальная программа из произведений азербайджанских композиторов в исполнении молодого и талантливого пианиста Мушфига Гулиева, который в настоящее время работает в Опере Гарнье в Париже.

Также в рамках приема гостям были продемонстрированы видеокадры, отражающие пейзажи и живописные уголки Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Müstəqillik Günü Strasburqda təntənəli şəkildə qeyd olunub

Самое читаемое

Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
23 мая 2025 г. 16:17
Черногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
ФотоЧерногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
24 мая 2025 г. 20:38
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
26 мая 2025 г. 11:39
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
26 мая 2025 г. 16:11
Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства
Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства
27 мая 2025 г. 06:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi