В Страсбурге торжественно отметили День независимости Азербайджана

Постоянное представительство Азербайджана при Совете Европы организовало официальный прием во французском Страсбурге по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Постоянное представительство Азербайджана при Совете Европы организовало официальный прием во французском Страсбурге по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие официальные лица Совета Европы, представители дипкорпуса и местной общественности.

Постпред Азербайджана Фахреддин Исмаилов подчеркнул, что создание Азербайджанской Демократической Республики 107 лет назад является важнейшим историческим событием, которе предопределило будущее нашей страны. АДР стала первой светской парламентской республикой на мусульманском Востоке, которая в частности предоставила избирательные права женщинам.

Ф.Исмаилов заявил, что Азербайджан, обеспечивший свою территориальную целостность и полностью восстановивший суверенитет под руководством верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, намерен жить в мирных условиях, восстанавливать разрушенные в результате войны и оккупации территории, дальше развивать страну и укреплять благосостояние своего народа.

В рамках приема была представлена музыкальная программа из произведений азербайджанских композиторов в исполнении молодого и талантливого пианиста Мушфига Гулиева, который в настоящее время работает в Опере Гарнье в Париже.

Также в рамках приема гостям были продемонстрированы видеокадры, отражающие пейзажи и живописные уголки Азербайджана.