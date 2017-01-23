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    В Страсбурге сегодня начинает работу зимняя сессия ПАСЕ

    Перед депутатами ПАСЕ выступят президенты Кипра и Румынии, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Страсбурге начинает работу очередная зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). 

    Как сообщает Report, в ходе нынешней сессии пройдут выборы президента и вице-президентов ПАСЕ, судей в ЕСПЧ. Парламентарии обсудят доклады по итогам мониторинга за выборами президента в Болгарии и парламентские выборы в Македонии.

    24 января перед депутатами ПАСЕ выступит комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, президент Кипра Никос Анастасиадис, 25 января - президент Румынии Клаус Иоханнис.

    Также будут обсуждены вопросы атаки на журналистов и свободы СМИ в Европе, гуманитарный кризис в Газе, функционирование демократических институтов в Украине и др. 

    Сессия завершит работу 27 января. 

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