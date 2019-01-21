В Страсбурге сегодня начинает работу зимняя сессия ПАСЕ

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Страсбурге сегодня начинает работу зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report, в ходе сессии депутаты ПАСЕ проведут совместную дискуссию о средствах массовой информации в контексте дезинформации и пропаганды и свободе СМИ. Также будут обсуждаться вопросы управления Интернетом и прав человека.

21 января состоятся обсуждения президентских выборов в Грузии (28 октября и 28 ноября) и внеочередных парламентских выборов в Армении (9 декабря).

22 января на сессии выступит министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, на следующий день, 23 января - министр иностранных дел Албании Дитмир Бушати.

Также запрошены срочные дебаты на тему "Открытая российская агрессия против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейской безопасности".

Cессия завершит работу 25 января.