В Страсбурге сегодня начинает работу весенняя сессия ПАСЕ

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Страсбурге начинает работу очередная весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report, в ходе сессии пройдут выборы вице-президента ПАСЕ, судей в ЕСПЧ, заслушаны доклады Бюро и Постоянного комитета. Парламентарии обсудят доклады по итогам мониторинга за парламентскими выборами в Болгарии, функционирование демократических институтов в Турции.

Перед депутатами ПАСЕ выступят генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, президент Греции Прокопис Павлопулос.

Сессия ПАСЕ завершит работу 28 апреля.