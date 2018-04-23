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    В Страсбурге сегодня начинает работу весенняя сессия ПАСЕ

    В ходе обсуждений будет затронут вопрос положения вынужденных переселенцев в Азербайджане

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В Страсбурге сегодня начинает работу весенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). 

    Как сообщает Report, в ходе сессии предусматривается обсуждение ряда вопросов, в том числе будет заслушан доклад о правах и гуманитарных нуждах вынужденных переселенцев в Европе, будет затронут вопрос положения вынужденных переселенцев в Азербайджане.

    Ожидается, что перед депутатами ПАСЕ также выступят министр иностранных дел Македонии Никола Димитров и министр иностранных дел и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн. 

    Сессия завершит работу 27 апреля. 

    Также 23 апреля в Страсбурге на заседании Бюро ПАСЕ будут обсуждены итоги наблюдения за президентским выборами в Азербайджане (11 апреля) и Черногории (15 апреля). 

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