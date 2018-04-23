В Страсбурге сегодня начинает работу весенняя сессия ПАСЕ

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В Страсбурге сегодня начинает работу весенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report, в ходе сессии предусматривается обсуждение ряда вопросов, в том числе будет заслушан доклад о правах и гуманитарных нуждах вынужденных переселенцев в Европе, будет затронут вопрос положения вынужденных переселенцев в Азербайджане.

Ожидается, что перед депутатами ПАСЕ также выступят министр иностранных дел Македонии Никола Димитров и министр иностранных дел и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн.

Сессия завершит работу 27 апреля.

Также 23 апреля в Страсбурге на заседании Бюро ПАСЕ будут обсуждены итоги наблюдения за президентским выборами в Азербайджане (11 апреля) и Черногории (15 апреля).