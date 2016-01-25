В Страсбурге сегодня начинает работу зимняя сессия ПАСЕ

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Страсбурге начинает работу очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Как сообщает Report, в рамках сессии состоятся обсуждения двух докладов по Азербайджану.
26 января участники сессии обсудят доклад "Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана" Роберта Уолтера (Великобритания) и доклад депутата Милицы Маркович (Босния и Герцеговина) "Жители приграничных регионов Азербайджана, преднамеренно лишенные воды".
Также в рамках сессии ожидается выступление президента Болгарии Росена Плевнелиева.
Депутаты обсудят такие вопросы как миграционный кризис в Европе, сражающиеся в Сирии и Ираке иностранные боевики, укрепление защиты и роли прав человека в странах Совета Европы, состоятся выборы судей в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Сессия завершит работу 29 января.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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