В Страсбурге сегодня начинает работу летняя сессия ПАСЕ

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ В Страсбурге сегодня начинает работу летняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report, в ходе сессии, как ожидается, состоятся выборы председателя ПАСЕ, предусматривается обсуждение ряда вопросов, в том числе гуманитарное положение беженцев в соседних с Сирией странах.

Ожидается, что перед депутатами ПАСЕ также выступят премьер-министры Хорватии и Словакии, а также министр иностранных дел Люксембурга.

Сессия завершит работу 29 июня.