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    В Страсбурге сегодня начинает работу летняя сессия ПАСЕ

    Состоятся выборы председателя ПАСЕ

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ В Страсбурге сегодня начинает работу  летняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

    Как сообщает Report, в ходе сессии, как ожидается, состоятся выборы председателя ПАСЕ, предусматривается обсуждение ряда вопросов, в том числе гуманитарное положение беженцев в соседних с Сирией странах.

    Ожидается, что перед депутатами ПАСЕ также выступят премьер-министры Хорватии и Словакии, а также министр иностранных дел Люксембурга. 

    Сессия завершит работу 29 июня. 

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