В Страсбурге пройдет конференция под эгидой председательства Азербайджана в Совете Европы

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ 4 ноября в Страсбурге состоится конференция, посвященная 25-летней годовщине Конвенции Совета Европы против применения допинга. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета Европы, мероприятие организовано под эгидой председательства Азербайджана в Комитете министров СЕ.

Откроет работу конференции заместитель генерального секретаря СЕ Габриэлла Баттаини-Драгони. Участники мероприятия обсудят проблемы в борьбе с допингом в спорте. Среди основных докладчиков - генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дэвид Хоумен, президент Международного института по правам человека и бывший президент ЕСПЧ Жан-Поль Коста.

Азербайджан принял председательство в Комитете министров СЕ в мае и завершит его в ноябре.