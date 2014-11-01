В Страсбурге пройдет конференция под эгидой председательства Азербайджана в Совете Европы

Откроет работу конференции заместитель генерального секретаря СЕ Габриэлла Баттаини-Драгони. Участники мероприятия обсудят проблемы в борьбе с допингом в спорте. Среди основных докладчиков - генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дэвид Хоумен, президент Международного института по правам человека и бывший президент ЕСПЧ Жан-Поль Коста.
Азербайджан принял председательство в Комитете министров СЕ в мае и завершит его в ноябре.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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