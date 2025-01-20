В Страсбурге почтили память жертв трагедии 20 Января

В Страсбурге в постоянном представительстве Азербайджана при Совете Европы состоялось мероприятие по случаю 35-й годовщины трагедии 20 января.

В Страсбурге в постоянном представительстве Азербайджана при Совете Европы состоялось мероприятие по случаю 35-й годовщины трагедии 20 января.

Как сообщили Report в постпредставительстве, мероприятие, в котором приняли участие члены азербайджанской общины в Страсбурге, началось с минуты молчания в память о соотечественниках, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и независимость Азербайджана.

Глава представительства Фахраддин Исмаилов рассказал о трагических событиях, произошедших в ночь с 19 на 20 января 1990 года в борьбе за независимость Азербайджана, отметив, что трагические события "Кровавого января" стали символом героизма и несокрушимой воли нашего народа. Он подчеркнул, что несмотря на прошедшие 35 лет, боль от резни, которую учинили советские войска в Азербайджане, не утихла, и память о шехидах вечно живет в сердцах народа.

Он добавил, что уже на следующий день после трагедии общенациональный лидер Гейдар Алиев выступил в столице СССР Москве с резким заявлением, осуждающим виновников трагедии 20 января, и донес до мирового сообщества реальные факты о тех событиях.

Ф.Исмаилов сказал, что тяжелый исторический период, начавшийся с территориальных претензий к нашей стране и насильственного изгнания азербайджанцев из Армении, продолжившийся трагедией 20 Января и военной оккупацией, завершился полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета нашей страны под руководством победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

После выступлений состоялся показ документального фильма о событиях "Кровавого января".