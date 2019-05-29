В Страсбурге отметили День Республики Азербайджана - ФОТО

Постоянное представительство Азербайджана при Совете Европы организовало в городе Страсбург во Франции мероприятие в честь Дня Республики Азербайджана и Столетия органов дипломатической службы.

Как передаёт французское бюро Report, на мероприятии приняли участие официальные лица Совета Европы, в том числе заместитель генерального секретаря Габриэлла Баттаини-Драгони и председатель Европейского суда по правам человека Линос-Александр Сицилианос, представители дипломатического корпуса в Страсбурге, а также местных органов самоуправления, научных кругов и общественности, азербайджанской общины.