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В Страсбурге отметили День Республики Азербайджана - ФОТО

В Страсбурге отметили День Республики Азербайджана

Постоянное представительство Азербайджана при Совете Европы организовало в городе Страсбург во Франции мероприятие в честь Дня Республики Азербайджана и Столетия органов дипломатической службы.

Как передаёт французское бюро Report, на мероприятии приняли участие официальные лица Совета Европы, в том числе заместитель генерального секретаря Габриэлла Баттаини-Драгони и председатель Европейского суда по правам человека Линос-Александр Сицилианос, представители дипломатического корпуса в Страсбурге, а также местных органов самоуправления, научных кругов и общественности, азербайджанской общины.

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