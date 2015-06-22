В Страсбурге начинает работу летняя сессия ПАСЕ

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начинает свою работу сегодня в Страсбурге. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в ходе сессии планируется обсудить результаты наблюдения за парламентскими выборами в Турции 7 июня, вопрос участия российской делегации в ПАСЕ, ситуацию в Венгрии, вопросы миграции, медиа ответственности и этики в меняющейся медиа среде, ситуацию с пропавшими без вести в результате конфликта в Украине.

На 23 июня запланировано проведение дебатов по функционированию демократических институтов в Азербайджане. Отчет на данную тему представят содокладчики мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Педро Аграмунт и Тадеуш Ивински.

В ходе сессии 22 июня перед парламентариями выступит министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорь Црнадак, 23 июня - генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Также ожидаются выступления президента Мальты Мари-Луиз Колейро Прека, председателя президиума Боснии и Герцеговины Младена Иванича.

Cессия завершит работу 26 июня.