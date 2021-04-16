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В столице Молдовы установят новый бюст Гейдара Алиева

В столице Молдовы установят новый бюст Гейдара Алиева Изготовленный в Баку бюст общенационального лидера уже доставлен в Молдову и передан посольству
Внешняя политика
16 апреля 2021 г. 14:01
В столице Молдовы установят новый бюст Гейдара Алиева
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В столице Молдовы Кишиневе будет установлен новый бюст общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Молдове.

Автор бюста - известный азербайджанский скульптор, профессор, почетный член Российской академии художеств, народный художник Азербайджана Натиг Алиев.

Изготовленный в Баку бюст общенационального лидера уже доставлен в Молдову и передан посольству.

Бюст Гейдара Алиева будет установлен в парке перед зданием посольства во время открытия нового комплекса дипломатического представительства нашей страны в Кишиневе.

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Версия на английском языке Bust to Heydar Aliyev to be erected in Moldovan capital
Версия на азербайджанском языке Moldova paytaxtında Heydər Əliyevin yeni büstü qoyulacaq

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