В столице Кыргызстана сегодня состоится заседание Совета глав государств СНГ

Заседание Совета глав государств СНГ состоится сегодня в столице Кыргызстана Бишкеке.

Заседание Совета глав государств СНГ состоится сегодня в столице Кыргызстана Бишкеке.

Как сообщает Report , заседание сначала пройдет в узком формате - с участием только лидеров, а затем в расширенном формате - с подключением делегаций.

По итогам саммита запланировано подписание пакета совместных документов. Перед началом состоится церемония приветствия глав делегаций президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым (страна председательствует в СНГ в нынешнем году - ред.). Завершатся все мероприятия официальным приемом.

В заседании примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, главы Кыргызстана и России Садыр Жапаров и Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Заседание Совета пройдет в государственной резиденции "Ала-Арча" ("Пестрый можжевельник"). Она расположена в прилегающем к Бишкеку селе Чон-Арык, в живописном месте в предгорьях хребта Ала-Тоо ("Пестрые горы") - отрога Тянь-Шаня. Как правило, именно на территории этой резиденции проводятся все мероприятия с участием высокопоставленных зарубежных гостей в Бишкеке.

Главы государств подведут итоги взаимодействия в этом году и определят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам. Традиционно большое внимание будет уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства.

Особое внимание на заседании уделят и тематике обеспечения безопасности на пространстве СНГ. Ожидается принятие решений по усилению координации в таких сферах, как борьба с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, незаконным распространением наркотиков, коррупцией. По итогам заседания С.Жапаров и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев выступят с заявлениями для прессы.

В числе документов к подписанию значатся договор об учреждении в СНГ Международной организации по русскому языку, соглашение об образовании Международного центра оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, соглашение об образовании Координационного совета СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности, межгосударственная программа совместных мер по борьбе с преступностью на 2024-2028 годы.

Напомним, что 12 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызскую Республику для участия в заседании Совета глав государств СНГ. В первый день визита в Бишкеке состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече было выражено удовлетворение развитием торгово-экономических связей между нашими странами, в частности, ростом торгового оборота.