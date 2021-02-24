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В Стокгольме размещены плакаты с надписью "Справедливость к Ходжалы!"

В Стокгольме размещены плакаты с надписью "Справедливость к Ходжалы!" По инициативе функционирующего в Швеции Конгресса азербайджанцев Швеции в преддверии 29-й годовщины Ходжалинского геноцида в городе Стокгольм проведено просветительское мероприятие.
Внешняя политика
24 февраля 2021 г. 16:55
В Стокгольме размещены плакаты с надписью Справедливость к Ходжалы!

По инициативе функционирующего в Швеции Конгресса азербайджанцев Швеции в преддверии 29-й годовщины Ходжалинского геноцида в городе Стокгольм проведено просветительское мероприятие.

Как сообщили Report в Конгрессе, с целью привлечения внимания местной общественности к учиненному над нашим народом геноциду в центре Стокгольма размещены плакаты с лозунгами "Справедливость к Ходжалы!", "Ходжалинский геноцид – незабываемая боль".

На плакатах размещена информация о том, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей Советской армии атаковали мирных жителей города Ходжалы и совершили жестокий акт геноцида.

Во время акции активисты Конгресса довели до сведения столичных жителей об убийстве 613 граждан Азербайджана, включая женщин, детей и стариков, ранении 487 человек, 1 275 человек были взяты в плен, судьба 150 человек до сих пор неизвестна.

Перед офисом Конгресса размещен баннер с надписью "Справедливость к Ходжалы!".

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Версия на английском языке "Justice for Khojaly!" posters placed In Stockholm
Версия на азербайджанском языке Stokholmda "Xocalıya ədalət!" plakatları yerləşdirilib

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