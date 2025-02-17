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В стамбульском Университете Топкапы почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В стамбульском Университете Топкапы почтили память жертв Ходжалинского геноцида В стамбульском Университете Топкапы прошло памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
17 февраля 2025 г. 23:02
В стамбульском Университете Топкапы почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В стамбульском Университете Топкапы прошло памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, об этом сообщили в пресс-службе Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле.

"Сегодня при нашем участии в Университете Топкапы была организована памятная встреча и конференция "Ходжалинский геноцид в 33-ю годовщину", – отмечается на странице дипмиссии в соцсети Х.

На мероприятии были обсуждены исторические масштабы трагедии, правовые аспекты и меры, которые необходимо предпринять для сохранения памяти о ней.

Ранее сообщалось, что в Великом национальном собрании (парламент) Турции пройдет мероприятие в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

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Версия на азербайджанском языке Topqapı Universitetində Xocalı faciəsinin 33-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib

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