В стамбульском Университете Топкапы почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В стамбульском Университете Топкапы прошло памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В стамбульском Университете Топкапы прошло памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report , об этом сообщили в пресс-службе Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле.

"Сегодня при нашем участии в Университете Топкапы была организована памятная встреча и конференция "Ходжалинский геноцид в 33-ю годовщину", – отмечается на странице дипмиссии в соцсети Х.

На мероприятии были обсуждены исторические масштабы трагедии, правовые аспекты и меры, которые необходимо предпринять для сохранения памяти о ней.

Ранее сообщалось, что в Великом национальном собрании (парламент) Турции пройдет мероприятие в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.