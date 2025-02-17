В стамбульском Университете Топкапы почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В стамбульском Университете Топкапы прошло памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.
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"Сегодня при нашем участии в Университете Топкапы была организована памятная встреча и конференция "Ходжалинский геноцид в 33-ю годовщину", – отмечается на странице дипмиссии в соцсети Х.
На мероприятии были обсуждены исторические масштабы трагедии, правовые аспекты и меры, которые необходимо предпринять для сохранения памяти о ней.
Ранее сообщалось, что в Великом национальном собрании (парламент) Турции пройдет мероприятие в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.